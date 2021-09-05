أخبار عاجلة

عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحرير ٤٠ محضر للتعدي على شبكات المياه ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية

Print
تحرير ٤٠ محضر للتعدي على شبكات المياه ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية تحرير ٤٠ محضر للتعدي على شبكات المياه ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبوكبير، للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقتي الشهداء وراغب لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

أسفرت الجهود عن تحرير 25 محضر تعدي على مياه الشرب، وتحرير 15 محضر مخالفة لشروط التعاقد، كما تم حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 155000م٣ استهلاك فعلي.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة، لكونه أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم ،وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توقف حركة المترو بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب

توقف حركة المترو بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي