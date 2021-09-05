بدء فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي في القليوبية (صور)

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أعطى الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إشارة البدء في فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وقال وكيل الوزارة أن المبادرة تهدف إلى الإكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

مضيفا بأنه تم تحديد عيادات ثابتة بـ ١٥٩ وحدة بمختلف الإدارات الصحية لتغطية جميع أنحاء المحافظة كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة،

كما تقدم 25 وحدة خدمات قياس السكر التراكمي لاكتشاف ومتابعة مرضى السكري والدهون الثلاثية والكوليستيرول في الدم

أكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية