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وزير التعليم العالي يصدر قرارh بإنشاء المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف (شروط القبول)

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وزير التعليم العالي يصدر قرارh بإنشاء المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف (شروط القبول) وزير التعليم العالي يصدر قرارh بإنشاء المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف (شروط القبول)

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أصدر لدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري رقم 3773لسنة 2021، بإنشاء المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي للعلوم والفنون ببني سويف، على أن يتكون من شعبتين وهما تمريض الطوارئ والحوادث، وتمريض الأطفال حديثي الولادة.

ويقبل المعهد المرحلة الأولى الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وما يقره المجلس الأعلى للجامعات، وفي المرحلة الثانية يُقبل الطلاب الحاصلون على دبلوم المعهد بتقدير عام جيد على الأقل، كما يُقب لالطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

للاطلاع على التفاصيل:

المصرى اليوم

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