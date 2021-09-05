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«الداخلية»: ضبط مخدرات وأسلحة نارية مع عدد من العناصر الإجرامية داخل شقة بالدقهلية

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«الداخلية»: ضبط مخدرات وأسلحة نارية مع عدد من العناصر الإجرامية داخل شقة بالدقهلية «الداخلية»: ضبط مخدرات وأسلحة نارية مع عدد من العناصر الإجرامية داخل شقة بالدقهلية

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قالت الداخلية في إطار جهود أجهزة الامنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إختباء 11 عنصر من العناصر الإجرامية من متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة جمصة بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم 30 كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و2بندقية آلية -بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وسيارة ملاكى ملك أحدهم ومبالغ مالية وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات الإتجار، تم إتخاذ الإجرءات القانونية«

المصرى اليوم

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