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طلاب الثانوي يسجلون رغباتهم في اليوم الأخير بالمرحلة الثانية للقبول بالجامعات في المنيا

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طلاب الثانوي يسجلون رغباتهم في اليوم الأخير بالمرحلة الثانية للقبول بالجامعات في المنيا طلاب الثانوي يسجلون رغباتهم في اليوم الأخير بالمرحلة الثانية للقبول بالجامعات في المنيا

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يختتم اليوم الاحد ، فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، استقبال طلاب المرحلة الثانية الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، والتي بدأت الثلاثاء 31 اغسطس وحتي الاحد 5 سبتمبر، بمعامل جامعة المنيا للحاسب الآلي، وذلك من خلال الخدمات المجانية المتاحة على موقع وزارة التعليم العالي http://www.tansik.egypt.gov.eg .

قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً طوال أيام اعمال مراحل التنسيق، مضيفًا أنه تيسيرًا على الطلاب لتسجيل رغباتهم ومساعدتهم.

المصرى اليوم

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