مياه أسيوط: تركيب 10700 قطعة موفرة ضمن بروتوكول تعاون القابضة للمياه والتنمية المحلية

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قال المهندس محمد صلاح عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة نجحت في تركيب 10700 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس الأهلية ضمن المرحلة الأخيرة لتنفيذ فعاليات بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية.

وأشار أن تركيب القطع الموفرة يأتى ضمن خطة الشركة، لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه حيث توفر القطع الموفرة نحو ٥٠% من كمية المياه المستخدمة، عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه والذى ينعكس أيضا على قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأضاف أن الشركة أطلقت حملة «بيع القطع الموفرة» بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، من خلال توفيرها بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة في أسيوط، وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.

وذكر أن الشركة تفعل جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة أو الاستعلام عن أيا من خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الالكترونى.