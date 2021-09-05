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ضبط 3048 قضية سرقة تيار كهربائي وتموين (تفاصيل)

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ضبط 3048 قضية سرقة تيار كهربائي وتموين (تفاصيل) ضبط 3048 قضية سرقة تيار كهربائي وتموين (تفاصيل)

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تمكن قطاع الأمن الاقتصادي التابع لوزارة الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 3048 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وكانت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبطت 12112 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 212 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، وجمارك، وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، والضرائب العقارية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 166 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات: «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية».

وحققت الإدارة العامة لشرطة والتجارة نتائج إيجابية في مجال متابعتها للأسواق، وأسفرت جهودها عن ضبط 1113 قضية تموينية متنوعة: «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية».

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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