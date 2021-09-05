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اعتادت الغياب عن المنزل.. العثور على «فتاة القليوبية» بمحطة القطار

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اعتادت الغياب عن المنزل.. العثور على «فتاة القليوبية» بمحطة القطار اعتادت الغياب عن المنزل.. العثور على «فتاة القليوبية» بمحطة القطار

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نجحت أجهزة الأمن في القليوبية في إعادة فتاة عمرها 12 عامًا لأسرتها، بعد تغيبها عن المنزل بساعات، إذ تم العثور على الفتاة بمحطة قطارات قليوب، وتم استدعاء والدها وتعرف عليها وتحرر محضر بالواقعة.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية يُفيد بتلقى بلاغ من عامل بإحدى شركات المقاولات، يُفيد بتغيب نجلته، تبلغ من العمر 12 عامًا، وأقرّ باعتياد ابنته التغيب عن المنزل، آخرها كان خلال شهر يوليو الماضى، وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالى بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ.

وتداول في ذات الوقت رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع يتضمن تغيب إحدى الفتيات بالقليوبية.

تم تشكيل فريق بحث توصل إلى العثور على الفتاة بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها وباستدعاء والدها تعرف عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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