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ضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالقليوبية

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ضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالقليوبية ضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالقليوبية

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ضبطت مباحث بالقليوبية المدير المسؤول عن مخبز بلدي وبحوزته 6 ماكينات صرف خبز مدعم يقوم بتجميع 1،750 طن «دقيق بلدى مدعم»، وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق قدرت بقيمة مالية 10850 جنيها، كما تبين قيامه بالتصرف في 1،650 طن دقيق بلدى مدعم بالبيع في السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 10230 جنيها

كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر التمويني وأمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة لقيامهما بالتصرف في 60 طن سكر تمويني سائب والسماح بتوريد الكمية المشار إليها لمخزن تابع لمصنع الأول بالمخالفة لبنود التعاقد وقدرت القيمة المالية 510،000 جنيه بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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