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«شرطة المرور»: ضبط 5203 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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«شرطة المرور»: ضبط 5203 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة المرور»: ضبط 5203 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5203 مخالفة مرورية متنوعة

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ،فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5203) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (2054) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(189) مخالفة السير بدون تراخيص، و(9) مخالفات الدراجات النارية، و(15) مخالفة موقف عشوائى، و(23) مخالفة لشروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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