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«الداخلية»: كشف ملابسات مقتل سيدة بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة

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«الداخلية»: كشف ملابسات مقتل سيدة بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة «الداخلية»: كشف ملابسات مقتل سيدة بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة

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أعلنت وزارة الداخلية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) مُصابة بعدد 3 طعنات بالبطن وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات لها .
تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تبين قيام طليقها بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وذلك عقب تنفيذها قرار محكمة الأسرة بضم حضانة نجليهما وإستلامها نجليهما وإنصرافها رفقتهما .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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