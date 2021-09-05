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الإمارات تعلن عن أنواع تأشيرات جديدة و تغييرات في الإقامة (تعرف عليها)

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الإمارات تعلن عن أنواع تأشيرات جديدة و تغييرات في الإقامة (تعرف عليها) الإمارات تعلن عن أنواع تأشيرات جديدة و تغييرات في الإقامة (تعرف عليها)

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أعلنت الإمارات ، الأحد، عن أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل في الدولة، ضمن مساعي تتخذها البلاد لتسهيل القضايا المتعلقة بالإقامة للأجانب المقمين في الدولة.
جاء ذلك، في تصريحات أوردها ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع اقتصادية وتنموية في البلاد لمناسبة عام الخمسين.

وقال الوزير الإماراتي إن بلاده أعلنت عن تحديث منظومة الإقامة في السوق المحلية للوافدين المقيمين، كما طرحت الإقامة الخضراء في البلاد، بهدف تقديم أفضل النماذج لتيسير الإقامة في البلاد.

أعلن الوزير عن طرح الإمارات الإقامة الحرة للأجانب المقيمين أو الراغبين للإقامة في الإمارات، لأول مرة على المستوى الاتحادي لمدة 6 شهور بدلا 3 شهور حاليا.ليس هذا فقط، بل رفعت الإمارات سن الأبناء المشمولين في الإقامة إلى 25 عاما بدلا من 18 معمول بها حاليا.

وكان أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض الأحكام بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

المصرى اليوم

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