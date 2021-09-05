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بدأ التحقيقات مع حسن شاكوش والبحراوي اليوم.. ومصدر: «مهددان بالشطب»

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بدأ التحقيقات مع حسن شاكوش والبحراوي اليوم.. ومصدر: «مهددان بالشطب» بدأ التحقيقات مع حسن شاكوش والبحراوي اليوم.. ومصدر: «مهددان بالشطب»

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تبدأ نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان والمطرب هاني شاكر، التحقيقات العاجلة مع كلا المطربين رضا البحراوي وحسن شاكوش، اليوم في تمام الثالثة عصرًا، والمقرر أن يمثلا أمام لجنة للتحقيق معهما لما بدر منهما من تجاوزات وسب وقذف تجاه بعضهما البعض، إثر خلاف وشجار بينهما خلال حفلات الصيف بالساحل الشمالي.

وأكد مصدر من نقابة المهن الموسيقية لـ«المصري اليوم»، أن رضا البحراوي وحسن شاكوش أعضاء نقابة، وأن قرار الايقاف والمنع من الغناء أو الحصول على تصاريح لمدة شهر لن يكن هناك رجعة فيه، وأن التحقيق معهما لانهما مهددان بالشطب من النقابة وفصل عضويتهم نهائيًا بسبب تجاوز الآداب العامة، واستخدام الفن في التراشق بينهما، دون النظر لقيم وأعراف وآداب المجتمع.

رضا البحراوي و حسن شاكوش - صورة أرشيفية
حسن شاكوش ورضا البحراوي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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