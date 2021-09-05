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إنجي كيوان تنتظر عرض «الوضع مستقر»: «أول مره أمثل مسلسل»

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إنجي كيوان تنتظر عرض «الوضع مستقر»: «أول مره أمثل مسلسل» إنجي كيوان تنتظر عرض «الوضع مستقر»: «أول مره أمثل مسلسل»

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تنتظر المذيعة إنجي كيوان، عرض أول حلقات مسلسل «الوضع مستقر»، الليلة، عبر شاشة قنوات osn، ونشرت على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام صورة من المسلسل وعلقت عليها وكتبت: «ماتنسوش معادنا ان شاء الله، الوضع مستقر الحلقة الأولى، منتظره رأيكم وتعليقاتكم، بس بالراحة عليا عشان دي أول مره أمثل مسلسل، بتمنى يعجبكم».

المسلسل مكون من 6 حلقات وهو النسخة العربية من «No Activity» والذي صدر مسبقًا بنسختين أمريكية وأسترالية.

يتناول مسلسل «الوضع مستقر» مشاكل الشباب في إطار كوميدي وهو من بطولة شادي الفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، إنجي كيوان، وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من إنتاج سالي والي وشبكة OSN والمعالجة الدرامية لمحمود عزت وإخراج وائل فرج.

المصرى اليوم

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