طلاب هندسة حلوان يعرضون مسرحية «استثناء» على مسرح مجمع الفنون والثقافة

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نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان العرض المسرحي مسرحية "استثناء" في إطار المهرجان المسرحي لجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد الدسوقي عميد كلية الهندسة بحلوان، وعرضت المسرحية على مسرح مجمع الفنون والثقافة بالجامعة والذي يشرف عليه الدكتور اشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع.

حضر العرض المسرحي المخرج تامر محسن والممثل أحمد الرافعي، يهدف النشاط المسرحى الي عرض مواهب الطلاب للمتخصصين في مجال المسرح الفني، وذلك من خلال تنظيم إدارة رعاية الشباب بالكلية لهذا النشاط وغيره من الانشطة تحت إشراف ياسر الجبالي مدير الإدارة.

وتدور أحداث المسرحية حول "تاجر بترول" في طريقه إلى مدينة تسمي "اورجا" ليحصل علي امتياز بترول مهم جداً و هو في طريقه بيبدأ يشك في قافلته ثم يطردهم واحدًا تلو الآخر حتي يتبقي معه أجير واحد و اثناء رحلته يضل الطريق و يقتل ذلك الاجير ظناً منه انه كان يحاول أن يقتله و لكن عندما يسترجع كل أحداث القصة يكتشف أن ذلك الأجير كان يحاول أن يسقيه فيندم، ويقرر أن يساعد أهله ليعوضهم عن كل ما سببه لهم من فقد وألم.

هذا وقد حظي العرض المسرحي بإعجاب الحضور من الفنانين والجماهير الذين أشادوا بمستوى آداء الطلاب المقدمين للعرض المسرحى، واعلن المخرج تامر محسن عن تبني بعض المواهب الطلابية المسرحية، في هذا العرض القوى الذي اعده وأخرجه نمير القاضي.