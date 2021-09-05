بـ«تخفيضات» .. «الغرف التجارية» تبدأ استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

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أعلن المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية بدء الغرف التجارية بالمحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال اطلاق معارض اهلا مدارس بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ان يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وقال العربي في بيان صحفى- اليوم- انه من المقرر اطلاق معرض اهلا مدارس في السادس عشر من الشهر الحالي على ان يستمر لمدة شهر كامل وحتي منتصف أكتوبر المقبل مشيرا إلى أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠ % على كافة مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة إلى الحاسبات الألية ومسلتلزماتها وسيتم توفير كافة السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على متوسط الأسعر.

وأكد أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضي والذي كان قد شهد تنظيم 19 معرضا اساسيا في 12 محافظة على مستوي الجمهورية بالاضافة إلى 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضي حوالي 175 شركة في مختلف القطاعات.

وحول استعداد بعض المحافظات ففي القاهرة قررت الغرفة التجارية وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ان يتم تنظيم المعرض الأساسي في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر نظرا لوجود محطة لمترو الأنفاق أمام باب القاعة مباشرة لتسهيل وصول المستهلكين .

وفي محافظة الغربية، أكد الدكتور صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية على توافق أعضاء الغرفة على المشاركة بقوة في اطار الدور المجتمعي للغرف التجارية وفي محاولة لتنشيط حركة الأسواق وذلك بالتعاون مع محافظ الغربية ومديرية التموين بالمحافظة لتحديد أماكن المعارض والتي من المتوقع أن تغطي المحافظة جغرافيا على نطاق واسع .

وفي البحر الاحمرأشاد خالد رضا رئيس الغرفة بالتعاون مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر لتخصيص اراضي مرفقة لاقامة المعارض بثلاث مدن أساسية بالمحافظة حيث من المقرر أن يقام المعرض هذا العام في مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب لتغطية أكبر مساحة جغرافية من المحافظة .

و في محافظة الأقصر قال صلاح فتحي أنه بالتعاون مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة سيتم تنظيم المعرض في مدينتي الاقصر واسنا مشيرا إلى ان الغرفة التجارية تقوم بتوفير دور كامل بمول بمدينة اسنا مجانا للتجار للمساهمة في تقليل تكاليف عرض السلع بما ينعكس على سعر البيع للمستهلك مشيرا إلى ان العام الماضي قد شهد تخفيضات وصلت إلى 50% عن أسعار السوق .

وفي محافظة الفيوم أكد مجدي جاب الله، رئيس الغرفة إنه تقرر إقامة معرضين لمستلزمات المدارس ببندر الفيوم بأسعار أقل من السوق بنسب تتراوح بين 20% و35 %، كما سيتم إقامة معرضين للسلع الغذائية أحدهما في بندر الفيوم، والثاني بمركز ابشواي .

وأشاد جاب الله بالدور الذي يلعبه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم في التسيق المستمر مع الغرفة التجارية لتسهيل كافة المبادرات لوصول مختلف السلع لابناء المحافظة باسعار مناسبة .

وحول مشاركة سيدات الأعمال، قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الاعمال باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية ان اللجنة العامة تتواصل مع لجان سيدات الأعمال بكافة الغرف التجارية بالمحافظات لبحث ودعم مساهمة سيدات الأعمال في مبادرة اهلا مدارس مشيرة إلى ان العام الماضي قد شهد في محافظة الإسماعيلية وحدها مساهمة ١٢٠ سيدة أعمال من مختلف القطاعات التجارية والانتاجية .

وأكدت أن اللجنة في تواصل مستمر مع لجان سيدات الأعمال بكافة الغرف بالمحافظة للمساهمة في كافة مبادرة دعم وتمكين المرأة اقتصاديا .

وأوضحت أن عدد لجان سيدات الأعمال بالمحافظة قد وصل إلى حوالي خمس لجان بالاضافة إلى ممثلي سيدات الأعمال في ست محافظات أخرى مشيرة إلى ان اللجنة في تواصل مستمر مع رؤساء الغرف للاسراع في تشكيل لجان خاصة بسيدات الأعمال اتساقا مع مبادرة حياة كريمة ومبادرات الدولة لدعم وتمكين المرأة المعيلة وما تشكله قضايا دعم المرأة من أهمية لدعم استقرار المجتمع.