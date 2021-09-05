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سيدتان وراء الجريمة.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل «طفل مغاغة»

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سيدتان وراء الجريمة.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل «طفل مغاغة» سيدتان وراء الجريمة.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل «طفل مغاغة»

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأطفال بالمنيا، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بالعثور على جوال بلاستيكى على حافة أحد المجارى المائية بدائرة المركز بداخله جثة (طفل سن 4، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق) والمتغيب عن مسكنه مُنذ 25 أغسطس الماضى، بكامل ملابسه ووجود قطعة من القماش ملفوفة حول عنقه وبه كدمة بالجبهة».
وأضافت: «أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين، مقيمتين بدائرة المركز) لوجود خلافات بينهما وبين (والدة الطفل المشار إليه) حيث قامتا باستدراج الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحوى مادة سامة وتعديا عليه بقطعة حديدية «مكيال» على رأسه وخنقه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، وعقب ذلك قامتا بوضعه داخل جوال بلاستيكى وإلقاء الجثة بالمجرى المائى محل العثور».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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