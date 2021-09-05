الجيزة : توقيع بروتوكول مع الأبنية التعليمية لتجهيز مدرسة رسمية للغات وتقليل الكثافة

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وقعت محافظة الجيزة بروتوكولًا مع الهيئة العامة للأبنية التعليمة وإحدى الشركات الخاصة لفرش وتجهيز مدرسة الرؤية الرسمية للغات وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليص الكثافات الطلابية بالمدارس.

أكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من عملية بناء وتشطيب المدرسة بالكامل على مساحة 3247 مترًا مربعًا بقطعة أرض تم توفيرها بنهاية شارع المحولات بحي الطالبية .

واوضح المحافظ أن التكلفه الاجمالية للإنشاء والتشطيب تحملتها إحدى الشركات دائمة التعاون مع المحافظة في ذلك المجال، حيث تم إقامتها علي أكمل وجه وفقا للمعايير المحددة لذلك في إطار التعاون الوثيق بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة المهتمة بدعم التنمية المجتمعية .

وأكد أنه تم توقيع بروتوكول لتجهيز وفرش المدرسة بتكلفه مليون جنية حيث ستضم المدرسة كافة المراحل التعليمية وتستوعب 28 فصلًا دراسيًا ، وذلك في إطار سعي المحافظة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.

وأكد علي أهمية مشاركة المجتمع المدني وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بقطاعات التعليم من أجل تطوير البنية الأساسية للمواطن معربًا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة .

مشيرًا إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.