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تعلن عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام بعد انقطاع عامين

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السعودية تعلن عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام بعد انقطاع عامين تعلن عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام بعد انقطاع عامين

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام خلال الفترة المسائية، بعد انقطاع نحو عامين بسبب ، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها طبقت الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة استعدادا لاستقبال الحضور، مطالبة الراغبين في حضور الحلقات، بـ«ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية».

وفي سياق آخر تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمال تعقيم وتطهير البيت العتيق وسطحه وساحاته ومرافقه_ ١٠ مرات يوميا _ وتهيئته للزوار والمصلين بمنظومة عمل يقوم بها (4000) عامل وعاملة على مدار الساعة، تم تأهيلهم وتدريبهم للقيام بأعمال الغسيل كفرق عمل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد.

المصرى اليوم

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