أخبار عاجلة

عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استدرجاه للمنزل.. عامل وزوجته يقتلان «صاحب العمل» بالبحيرة ويلقيان جثته بالطريق

Print
استدرجاه للمنزل.. عامل وزوجته يقتلان «صاحب العمل» بالبحيرة ويلقيان جثته بالطريق استدرجاه للمنزل.. عامل وزوجته يقتلان «صاحب العمل» بالبحيرة ويلقيان جثته بالطريق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف فريق من المباحث الجنائية في محافظة البحيرة بالتعاون مع قطاع الأمن العام غموض جثة تم العثور عليها على الطريق في نطاق مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة، لشخص مجهول الهوية ومقيد اليدين والقدمين، ومجروح الرأس.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، بابلاغ الأهالي بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص في نطاق المركز وبها جروح في الرأس، وبجواره وسادة عليا آثار دماء، والشخص مقيد اليدين والقدمين.

تم تشكيل فريق للبحث الجنائي بالتعاون من الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه تاجر خصروات وفواكه، وله محلي إقامة في في محافظة شمال سيناء ومحافظة الإسماعلية، وأنه يستأجر مزرعة في نطاق المركز.

وتبين من تكثيف البحث وسؤال الدائرة المحيطة بالمجنى عليه، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل في مزرعة المجني عليه وزوجته في البحيرة، وأن المتهم له معلومات جنائية.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبط المتهمين، والذين اعترفا بارتكاب الجريمة.

المتهان يعترفان بقتل صاحب مزرعة في محافظة البحيرة يعمل فيها الزوج المتهم

وشرح المتهمان تفاصيل الواقعة، باستدارج الزوج المجنى عليه إلى منزله، مستغلاً علاقة العمل بينهما، وأنه وزوجته عقدا العزم وبيتا النية على قتله بغرض الاستيلاء على أمواله وسيارته.

وأضاف في التحقيقات أن المجنى عليه عندما حضر إلى مسكته قام بضربه على رأسه بمطرقة حديد، واستعان بزوجته لتقديده والتعدي عليه بالضرب حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

المتهمان بارتكات الجريمة يعترفا: نقلاه في سيارته بعد قتلاه وتخلصا من أوراق هويته

وأوضح أنه قام وزوجته بنقله إلى سيارته، وألقياه في مكان العثور على جثته، وقام بالتخلص من أوراق ثبوت هوية المجنى عليه وتراخيص سيارته وهاتفه المحمول، وإلقائها في إحدي الترع.

أرشد المتهمان عن سيارة المجنى عليه، والمبلغ المالي المسروق والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة