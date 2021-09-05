استدرجاه للمنزل.. عامل وزوجته يقتلان «صاحب العمل» بالبحيرة ويلقيان جثته بالطريق

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كشف فريق من المباحث الجنائية في محافظة البحيرة بالتعاون مع قطاع الأمن العام غموض جثة تم العثور عليها على الطريق في نطاق مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة، لشخص مجهول الهوية ومقيد اليدين والقدمين، ومجروح الرأس.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، بابلاغ الأهالي بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص في نطاق المركز وبها جروح في الرأس، وبجواره وسادة عليا آثار دماء، والشخص مقيد اليدين والقدمين.

تم تشكيل فريق للبحث الجنائي بالتعاون من الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه تاجر خصروات وفواكه، وله محلي إقامة في في محافظة شمال سيناء ومحافظة الإسماعلية، وأنه يستأجر مزرعة في نطاق المركز.

وتبين من تكثيف البحث وسؤال الدائرة المحيطة بالمجنى عليه، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل في مزرعة المجني عليه وزوجته في البحيرة، وأن المتهم له معلومات جنائية.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبط المتهمين، والذين اعترفا بارتكاب الجريمة.

المتهان يعترفان بقتل صاحب مزرعة في محافظة البحيرة يعمل فيها الزوج المتهم

وشرح المتهمان تفاصيل الواقعة، باستدارج الزوج المجنى عليه إلى منزله، مستغلاً علاقة العمل بينهما، وأنه وزوجته عقدا العزم وبيتا النية على قتله بغرض الاستيلاء على أمواله وسيارته.

وأضاف في التحقيقات أن المجنى عليه عندما حضر إلى مسكته قام بضربه على رأسه بمطرقة حديد، واستعان بزوجته لتقديده والتعدي عليه بالضرب حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

المتهمان بارتكات الجريمة يعترفا: نقلاه في سيارته بعد قتلاه وتخلصا من أوراق هويته

وأوضح أنه قام وزوجته بنقله إلى سيارته، وألقياه في مكان العثور على جثته، وقام بالتخلص من أوراق ثبوت هوية المجنى عليه وتراخيص سيارته وهاتفه المحمول، وإلقائها في إحدي الترع.

أرشد المتهمان عن سيارة المجنى عليه، والمبلغ المالي المسروق والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.