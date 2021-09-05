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بسبب عدم وجود رخصة.. غلق 6 مقاهي لتقديم الشيشة في المنيا

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بسبب عدم وجود رخصة.. غلق 6 مقاهي لتقديم الشيشة في المنيا بسبب عدم وجود رخصة.. غلق 6 مقاهي لتقديم الشيشة في المنيا

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تفقد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، عدد من شوارع مدينة المنيا، على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهي.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، وشرطة المرافق والجهات المعنية.

شملت الجولة، منطقة شلبى بحى غرب مدينة المنيا، وشارعي طه حسين وعدنان المالكي بشمال المدينة، حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى نستطيع أن نعبر جميعا إلى بر الأمان، مؤكدا على أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية هدفها الأول الحفاظ على صحة المواطن المصري.

أسفرت الجولة عن غلق 6 مقاهي، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة للمواطنين بالإضافة لعدم وجود تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

كما تم إغلاق مخبز سياحي، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم وجود رخصة وبطاقة صحية، ووجه المحافظ مديرية بفحص الدقيق المستخدم والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات، كما تم إغلاق صالون حلاقة لعدم وجود رخصة للعمل.

كما تم خلال الجولة تحرير محاضر اشغالات لعدد من المحال التجارية والمطاعم لعدم التزامهم بحدود المحال، وشدد المحافظ على أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بشوارع المدينة بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة، مؤكدًا أن الرصيف من حق المواطن فقط، ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات، وفى حالة تكرار المخالفة سوف يتم إغلاق المحال المخالفة.

وطالب «القاضي» المتواجدين في المقاهي، بضرورة الالتزام بقرارات الدولة، وإتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتقدم بالحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم، والبعد عن التجمعات للوقاية من انتشار المستجد، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع ورفع مستوى النظافة بأهمية الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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