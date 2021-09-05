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إعترفوا بـ 17 واقعة.. «الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقات المساكن بالسويس

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إعترفوا بـ 17 واقعة.. «الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقات المساكن بالسويس إعترفوا بـ 17 واقعة.. «الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقات المساكن بالسويس

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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس قيام (عدد 6 من العناصر الإجرامية) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والكسر، مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة من ذات العيار- سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (17) واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات (6 شاشات عرض- عدد من المشغولات الذهبية- 2 تابلت- 3 أسطوانات بوتاجاز- موتور ثلاجة- باب- شباك ألوميتال) وأضافوا بإنفاقهم للمبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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