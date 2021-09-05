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الشيماء سيف الدين نجم حفل الليلة ببيت السناري

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الشيماء سيف الدين نجم حفل الليلة ببيت السناري الشيماء سيف الدين نجم حفل الليلة ببيت السناري

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تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحييه الفنانة الشيماء سيف الدين، تحت عنوان «ليلة أندلسية»، الأحد، 7مساًء، ببيت السناري، بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يتضمن الحفل مختارات من الموشحات الأندلسية، وكذلك بعض الأغاني التراثية التي تجسِّد الاختلاط المباشر بين العرب والإسبان، بالإضافة إلى نماذج من أغاني الليدر والميلودي الفرنسي والإسباني.

يأتي الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث العربي، وكذلك الحفاظ على التراث والموروث الحضاري الذي يرتبط ارتباطاً قوياً بالهوية، بالإضافة إلى توضيح عملية الازدواج اللغوي الذي حدث بين العربية والإسبانية.

يذكر أن الفنانة الشيماء سيف الدين؛ تقيم حاليا في إسبانيا، وهي حاصلة على دبلوم الغناء من معهد الكونسرفاتوار، كما أنها حاصلة على شهادة البكالوريوس تخصص غناء بتقدير امتياز من المركز التعليمي لدار الأوبرا المصرية، وقد غنت بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني بدار الأوبرا المصرية، كما شاركت في حفلات افتتاح مكتبة الإسكندرية، وشاركت أيضًا في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الدورة الأولى عام 2005، بمسرحية «لحن الوفاء» والتي حصلت على جائزة لجنة التحكيم التقديرية.

عملت الشيماء كمدرب في مراكز تنمية المواهب بالقاهرة والاسكندرية، وقدمت العديد من ورش العمل لتعليم الغناء العربي وإحياء تراث الغناء العربي بالتعاون مع بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، كما قامت بتأسيس فرقة «ليلة» الغنائية لإحياء تراث الغناء العربي

المصرى اليوم

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