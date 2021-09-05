الأسبوع الخامس للحملة.. أمانة القصيم تنهي معالجة 1431 متراً مربعاً من التشوّهات البصرية

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بمشاركة فرق تطوعية.. تواصل تلقي البلاغات والملاحظات من المستفيدين ضمن "صور وأرسل"

أنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة معالجة 1431 متراً مربعاً من التشوّهات البصرية على الجدران، ضمن الأسبوع الخامس من حملة معالجة التشوهات البصرية بمشاركة فرق التطوع البلدي ضمن برامجها المجتمعية.

وتكثّف أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمالها في معالجة التشوّهات البصرية في أكثر من اتجاه عبر عمل ميداني مكثف تشهده المنطقة، بما يضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة.

وتواصل أمانة منطقة القصيم تلقي البلاغات والملاحظات من المستفيدين، ضمن حملة "صور وأرسل"، التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.