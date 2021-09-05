الدكتور علي جمعة يوضح ثواب عدم رد الإساءة

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دعا الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق إلى عدم الرد على الإساءة، وقول الحسنى، والمجادلة بالتي هي أحسن، وذلك إعمالًا بالآية الكريمة «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره».

تابع جمعة خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن الإنسان عندما يعفو ويصفح ويتجاوز سيصبح نافعًا، خيرًا، عابدًا، مذكيًا للنفس، موضحًا أن من يسلك غير ذلك إنسان «فاضي» رغم أنه «مفيش وقت في الحياة».

أضاف أنه يجب على الإنسان أن يكون كيسًا وفطنًا وأن لا يقع في اللغو فيضيع منه العمر والعمر لا يأتي مرة أخرى بل يتناقص، ويجب على العاقل أن يكون خصيم نفسه في مقاله، وذلك لأن جزاء من يفعل ذلك الجنة.

رأى أن البعض لا يقدر على تطبيق ذلك ولهذا من المهم للإنسان أن يتخلق بما أمره الله تعالى وهو الصبر عن ما يقولون والتركيز على الذات والنفس لصلاحها وعدم الانجراف خلف تلك الأقوال والمجادلات.