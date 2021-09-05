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مدبولي: موسوعة جينيس تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة لصندوق تحيا

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مدبولي: موسوعة جينيس تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة لصندوق تحيا مصر مدبولي: موسوعة جينيس تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة لصندوق تحيا

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، تتأهب لاستقبال ثلاث أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق تحيا .

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، الأحد: «هذه الأرقام تخصتص بكلًا من، أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية بإجمالي مليون كرتونة موجهة لمساعدة أسرنا».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد كشف مهام صندوق تحيا مصر للعمل الخيري، والذي قال تضم 6 برامج رئيسية، وهم «برنامج الرعاية الصحية» ومن مبادراته علاج مرضى الضمور العضلي من الأطفال، و«برنامج التنمية العمرانية» الذي يشارك في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة لقاطنيها مثل مدن بشائر الخير بالإسكندرية أو الأسمرات بالقاهرة.

المصرى اليوم

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