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تحرير 1752 محضر بمخالفات تموينية متنوعة في الإسكندرية (صور)

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تحرير 1752 محضر بمخالفات تموينية متنوعة في الإسكندرية (صور) تحرير 1752 محضر بمخالفات تموينية متنوعة في الإسكندرية (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أنه لا تهاون فيما يختص بصحة المواطنين وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المواطنين، مشددا على جميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، موجها بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

وأوضح «الشريف»، أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال شهر أغسطس بلغت 1752 محضر، مشيرا إلى أن مديرية وجميع الاجهزة الرقابية شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط أي مخالفات تموينية، وأكد المحافظ أن مديرية التموين تعمل على توفير كافة السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تناسب المواطنين.

من جانبه أشار محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المديرية شنت خلال شهر أغسطس العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين، لافتا بأنه اجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 814 محضر من بينها 324 محضر انتاج خبز ناقص وزن، و77 محضر للمخابز المخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى 136 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و32 محضر توقف دون إذن مسبق.

وعن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال؛ قال أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق خلال شهر أغسطس، بلغت 938 محضر، من بينها 411 محضر لعدم وجود شهادة صحية لبعض المحال، و16 محضر للمحال التي تبيع للمواطنين بأسعار زائدة، كما تم تحرير 297 محضر لعدم الإعلان عن السلع، بالإضافة إلى 7 محاضر منشآت بدون ترخيص، و5 محاضر غش تجاري، و13 محضر لوجود سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 41 محضر للمحال التي نفذت الأوكازيون بشكل وهمي.

تحرير 1752 محضر بمخالفات تموينية متنوعة فى الاسكندرية .. والمحافظ: لا تهاون بصحة المواطنين (صور)
تحرير 1752 محضر بمخالفات تموينية متنوعة فى الاسكندرية .. والمحافظ: لا تهاون بصحة المواطنين (صور)
تحرير 1752 محضر بمخالفات تموينية متنوعة فى الاسكندرية .. والمحافظ: لا تهاون بصحة المواطنين (صور)
تحرير 1752 محضر بمخالفات تموينية متنوعة فى الاسكندرية .. والمحافظ: لا تهاون بصحة المواطنين (صور)
تحرير 1752 محضر بمخالفات تموينية متنوعة فى الاسكندرية .. والمحافظ: لا تهاون بصحة المواطنين (صور)

المصرى اليوم

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