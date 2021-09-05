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نائب محافظ الجيزة يتفقد نقل باعة السوق القديم بالعياط

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نائب محافظ الجيزة يتفقد نقل باعة السوق القديم بالعياط نائب محافظ الجيزة يتفقد نقل باعة السوق القديم بالعياط

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، مراكز والمدن موقع الباكيات المؤقتة البديلة لتجار سويقة مزلقان مدينة العياط، المقرر إزالتها، وإنشاء سوق حضاري لائق لاستيعاب جميع الباعة بهدف القضاء على الأسواق العشوائية، وتوفير فرص عمل ومنع التكدسات والازدحام بمدينة العياط.

أكد نائب المحافظ، خلال لقائه بعدد كبير من أصحاب الباكيات، أنه سيتم إنشاء باكيات بديلة لحين الانتهاء من إزالة السويقة وبناء السوق الحضاري.

كما تفقد مدينة العياط، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات للوقوف على مستوى الخدمات المقدّمة لأهالي المدينة، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وجّه نائب المحافظ بضرورة رفع مستوى النظافة والإشغالات بنطاق المدينة.

المصرى اليوم

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