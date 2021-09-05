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استدرجوه بـ امرأة.. 5 متهمين وراء تعذيب شخص حتى الموت بجرجا

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استدرجوه بـ امرأة.. 5 متهمين وراء تعذيب شخص حتى الموت بجرجا استدرجوه بـ امرأة.. 5 متهمين وراء تعذيب شخص حتى الموت بجرجا

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كشف وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن 5 أشخاص بينهم امرأة وراء مقتل شخص عُثر على جثته بالزراعات بجرجا في سوهاج.

وأفادت التحريات بأن المتهمين ولدى اثنان منهم معلومات جنائية- بعدما أمكن ضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن أحدهم اتفق مع السيدة المتهمة التي تربطها علاقة بالمجني عليه على استدراجه لمكان العثور على جثته، لاعتقاد أحد المتهمين بأنه وراء الإرشاد عن شقيقه المحبوس على ذمة قضية مخدرات، واتفاقه مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليه، ولدى وصوله تعدوا عليه بالضرب بعصا وسلاح أبيض فأودوا بحياته.

كما، قرروا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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