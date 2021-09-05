ضبط 149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 78 قطعة سلاح ناري، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49670 حكمًا قضائيًا متنوعًا على مستوى المحافظات.

وجاء ذلك، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 78 قطعة سلام ناري بحوزة 61 متهمًا، وكانت كالتالي: «11 بندقية آلية، و16 خرطوش، و3 طبنجات، و48 فرد محلى، و565 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و174 قطعة سلاح أبيض».

كما، أسفرت عن تنفيذ 49670 حكمًا قضائيًا، بإجمالى 5492 محكوم عليه، فضلاً عن ضبط تشكيلاً عصابيًا يضم 6 متهمين ارتكبوا 17 حادثًا متنوعًا، و149 قضية مخدرات بإجمالي 167 متهمًا إضافة إلى ضبط 13 متهمًا هاربًا، و12 آخرين من القائمين بأعمال البلطجة و255 دراجة نارية مخالفة، و28125 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، فٌحص 32 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.