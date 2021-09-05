لجنة «مهرجان الكرازة المرقسية» تستعرض الاستعدادات النهائية

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استعرضت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، بمقر أسقفية الشباب بدير الملاك البحري، بحضور الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات والأحياء، ومجموعة من الخدام والخادمات جهودها للوقوف على الاستعدادات النهائية للمهرجان.

تضمن الاجتماع عرض فيلم يحوي مجموعة من فيديوهات وصور لفعاليات المهرجان داخل الإيبارشيات والأحياء، رغم القيود التي فرضتها ظروف تفشي فيرس كورونا المستجد.

ودارت المناقشات حول محتوى المهرجان للعام المقبل ٢٠٢٢ وتم الاستقرار على أن يكون شعار مهرجان الكرازة المرقسية للعام المقبل ٢٠٢٢ «عِيشُوا بِالسَّلاَمِ».