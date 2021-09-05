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الراجحي: الوزارة تنفّذ أكثر من 21 ألف عملية عبر المنصات الإلكترونية باليوم الواحد

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الراجحي: الوزارة تنفّذ أكثر من 21 ألف عملية عبر المنصات الإلكترونية باليوم الواحد الراجحي: الوزارة تنفّذ أكثر من 21 ألف عملية عبر المنصات الإلكترونية باليوم الواحد
التقى رجال أعمال الجوف.. قال: برنامج نطاقات قلّص عدد الأنشطة المصنّفة إلى 32 نشاطاً

الراجحي: الوزارة تنفّذ أكثر من 21 ألف عملية عبر المنصات الإلكترونية باليوم الواحد

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع الخاص.

وبيّن المهندس الراجحي أن الوزارة لديها شراكة مميزة مع اتحاد الغرف فيما يخص القرارات المرتبطة بسوق العمل وقال: "هذا يمنحها صفة الجودة والشمولية، وندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجّه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل".

وأكد أنه في ضوء رؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على استشراف مستقبل سوق العمل وتستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، وعملت على إطلاق شركة عمل المستقبل ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر وأصدر أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر، وإيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة.

وأشار إلى أن برنامج نطاقات قلّص عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطاً وربط نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل.

وعن مستهدفات برنامج التوطين، أوضح الوزير الراجحي أنها تستهدف هذا العام أكثر من 213 ألف فرصة وظيفية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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