أخبار عاجلة

عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جامعة طيبة" تعلن عن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا والدبلوم للعام 1443هـ

Print
"جامعة طيبة" تعلن عن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا والدبلوم للعام 1443هـ "جامعة طيبة" تعلن عن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا والدبلوم للعام 1443هـ
استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج عبر نظام القبول الإلكتروني

أعلنت جامعة طيبة عن موعد التقديم لبرامج الدراسات العليا المدفوعة "برسوم دراسية" بالفصل الثاني من العام الجامعي 1443هـ في درجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، للراغبين في الالتحاق بها من السعوديين والمقيمين بالمملكة في الفترة من الأحد ١٩ صفر حتى الخميس ١ ربيع الأول ١٤٤٣.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة الدكتور هاني فاضل، أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلكترونيًّا عبر نظام القبول الإلكتروني؛ وفقًا للنسبة الموزونة (٦٠٪) للمعدل التراكمي، و(٣٠٪) لاختبار القدرات العامة للجامعيين، و(١٠٪) لشروط القسم إن وجد؛ مشيرًا إلى أنه لا يحق للطالب التقديم والالتحاق ببرنامجين مختلفين للدراسات العليا في وقت واحد، أو المطالبة بصور المستندات المقدمة للمفاضلة.

وحث "فاضل" الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على التخصصات المتاحة، على إحضار المستندات التالية: صورة وثيقة التخرج، وصورة السجل الأكاديمي (كشف الدرجات)، وصورة توصيتين علميتين مختومتين من القسم أو الكلية، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة (صورة الإقامة أو الجواز لغير السعوديين)، وصورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، وصورة من نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية الآيلتس أو ما يعادله في البرامج التي تشترط إجادة اللغة الإنجليزية (كما هو موضح أمام كل تخصص).

ونوه الدكتور هاني فاضل بأن التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا متاح للخريجين الحاصلين على وثيقة التخرج فقط ممن تنطبق عليهم شروط القبول المعلنة؛ داعيًا في الوقت ذاته الراغبين في التقدم للبرامج المتاحة، إلى تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة للتقديم؛ متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وللاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول؛ يمكن زيارة موقع جامعة طيبة الإلكتروني: http://www.taibahu.edu.sa

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية