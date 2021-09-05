اليوم انطلاق الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا بمعهد إعداد القادة

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يشهد معهد إعداد القادة اليوم بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية «برنامج إعداد القادة التخصصى» بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك في اللجان الرياضية بمشاركة عدد ( ١٥٥ طالب ) من عدد (١٣ جامعه مصرية)، وبحضور الدكتور حازم الروبى مدير المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وبهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة.

ويأتى ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

أوضح الدكتور كريم همام أن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية لذا نهتم بالمشاركة الطلابية لهؤلاء الشباب في الأنشطة الرياضية، لاكتشاف وتنمية المواهب في المجالات الرياضية المختلفة، بالاضافة إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية، والعمل على صقل مهاراتهم من خلال عقد العديد من المحاضرات وورش العمل إلى جانب المسابقات والأنشطة المختلفة بما يساهم في خلق جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي.

هذا وتستمر فعاليات الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية إلى يوم الاربعاء الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢١ وتتضمن العديد من المحاضرات منها القيادة الايجابية، القيم الأخلاقية والرياضية، تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية، المهنية الاعلامية بالمجال الرياضى، الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية، بالاضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل وكذلك المسابقات الرياضية وانشطة مختلفة، وجاء ذلك وفق اهتمام القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية بالشباب وخاصة شباب الجامعات والاعتماد عليهم في المستقبل لما يعود بالنفع ورفع شأن مصر عاليا بين جميع دول العالم .

كما تقام المنافسات في ( كرة قدم خماسي نجيل صناعي- كرة طائرة شاطئية ملعب رملي ) ويتخلل الدورة الصيفية بعض الأنشطة الترويحية والأنشطة التعليمية والأنشطة الحرة والأنشطة الثقافية وورش عمل بمشاركة بعض المتخصصين لنقل الخبرات المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لإخراج جيل جديد يكون بمثابة قوة شبابية يعتمد عليها في رفع مستوى وشأن البلاد والتي من أهداف الدولة المصرية الإعتماد وإخراج جيل شبابي جديد يعتمد عليه في جميع مجالات مستقبل الوطن .