رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا لـ«المصري اليوم»: الشباب يقع فريسة للمافيا

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أكد عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، مدير المرصد المتوسطي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن اقدام الشباب على الهجرة الغير شرعية ظاهرة محزنة ومخاطرة بالحياة ويقع الكثير من الشباب فريسة لعصابات المافيا وتجار المخدرات وانتهى مصيرهم داخل السجون الايطالية .

وقال اسكندر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن إيطاليا تمر بمرحلة حرجة خاصة بعد كورنا مثل الكثير من الدول فارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير وأغلقت الكثير من المحال التجارية وأعلنت عدد من الشركات إفلاسها، وانخفضت الموارد وفقد كثير من المواطنين الايطاليين وظائفهم مما دفع الحكومة الايطالية إلى صرف 80% من رواتبهم.

وحمل إسكندر الأسرة جزء من المسئولية في ظاهرة الهجرة الغير شرعية، مؤكدا أن الشباب المهاجر صغير وغير مستوعب للمخاطرة التي يقوم بها، وللأسرة دور كبير في توعيته ومنعه من السفر مهما ألح عليه ابنه وقال :«للأسف نجد أسر تبيع الأم فيها مصوغاتها الذهبية أو يقوم الأب بعمل قرض لتوفير المبلغ المتفق عليها مع المهرب والذى يصل إلى 100 ألف رغم أنه من الممكن عمل مشروع صغير به داخل مصر، إلا أن الصورة الخاطئة في أذهان الشباب الصغير عن الحصول على فرصة عمل لحظة وصوله أوروبا تدفعه لركوب مراكب موت لا تنقل بنى آدمين وإنما جثث وهى رحلة ذهاب فقط بلا عودة».

وأشار اسكندر أن هناك مبادرات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتوفير مراكز تدريب على مستوى الجمهورية وبالأخص المحافظات الأعلى نسبة في الهجرة الغير شرعية، لتعليم الشباب الصغير مهن حرفية يستطيع أن يتكسب منها الشاب وتوفر له حياة كريمة داخل بلده، لذلك لابد من تشجيع أولادنا على احتراف المهن الحرفية ولابد أن ينظر المسئولين إلى الأقاليم بشكل أكبر، وهو ما يؤهله للسفر إلى الخارج بصورة شرعية خاصة أنه في الفترة الأخيرة بدأت عدد من الدول الأوروبية مثل مثل رومانيا، ألبانيا، المجر تطلب أصحاب المهن الحرفية، فالسباك في ايطاليا بيكسب أكتر من الطبيب على حد قوله .

وتحدث اسكندر عن مشروع «لم شمل الأسرة» الممول من الاتحاد الاوروبي ومن قبل وزارة العمل والداخلية الايطالية وقد استفادت منه عشر دول بما فيهم مصر ويقوم بتنفيذ المشروع اتحادات النقابات العمالية الايطالية، والمشروع يقوم بتعليم اللغة والثقافة الايطالية لأسر المصريين المقيمين في ايطاليا وقد استفادت منه الكثير من الأسر المصرية، مؤكدا أن المهاجر الغير شرعى في ايطاليا يتم معاملته بطريقة انسانية ويتم استقباله داخل أماكن مخصصة لهم، ويتم مصادرة المركب الغير شرعية لحظة وصوله إلى ايطاليا واعدامه على الفور .