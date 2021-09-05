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مطران ألمانيا للروم الأرثوذكس العرب يزور مطرانية هولندا

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مطران ألمانيا للروم الأرثوذكس العرب يزور مطرانية هولندا مطران ألمانيا للروم الأرثوذكس العرب يزور مطرانية هولندا

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استقبل الأنبا أرساني أسقف هولندا مساء أمس بمقر المطرانية بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام المتروبوليت إسحق بركات، مطران ألمانيا ووسط أوروبا للروم الأرثوذكس العرب التابعة لبطريركية أنطاكية والوفد المرافق له. كما كان في استقباله أيضًا كهنة الكاتدرائية.

واعرب الحضور عن سعادتهم بتلك الزيارة وعن العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشقيقتين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس العرب.

يذكر أن مقر خدمة نيافة المطران إسحق بركات في مدينة كولن بالمانيا ويتبعه رعايا الكنيسة الارثوذكسية الأنطاكية في ألمانيا والنمسا وهولندا وهنغاريا.

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