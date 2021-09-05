أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تسريب رسالة «طلاق» ميسي من برشلونة تثير جدلاً بين الجماهير

Print
تسريب رسالة «طلاق» ميسي من برشلونة تثير جدلاً بين الجماهير تسريب رسالة «طلاق» ميسي من برشلونة تثير جدلاً بين الجماهير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بعد عدة أشهر على أشهر رسالة أثارت الجدل في الرياضة العالمية، وهى تلك الخاصة بطلب ميسي الرحيل عن نادي برشلونة، سربت تقارير صحفية إسبانية الرسالة وأزاحت النقاب عن نص ما كتبه ميسي لإدارة النادي الكتالوني.

وفجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية والمقربة من مسؤولي نادي برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف اليوم الأحد، عن رسالة ميسي، التي أرسلها عبر تقنية البوروفاكس، الخاصة بالمراسلات العاجلة للمستندات المهمة والدقيقة.

وكان ميسي قد أرسل هذه الرسالة يوم 24 أغسطس من العام الماضي قبل نحو عام تقريباً إلى رئيس نادي برشلونة حينذاك جوسيب ماريا بارتوميو، وطلب فيها إنهاء عقده مع النادي بعد الخسارة المذلة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2.

وجاء نص خطاب ميسي لإدارة برشلونة، كالتالي: وفقاً لأحكام البند 3.1. من عقد 25 نوفمبر 2017، أعبر لكم عن رغبتي في إنهاء عقد عملي كلاعب محترف، أعرف أن مدة إنهاء العقد من جانب واحد انتهت لكن يجب تفسير ذلك من خلال الظروف الاستثنائية التي تم بسببها إلغاء موسم 2019-2020.

وتابع ميسي في بيانه: انتهى الموسم أمس، دون المساس بحقيقة أنه انتهى بالنسبة لفريقنا في 15 أغسطس، عند العودة إلى برشلونة بعد إقصائنا من دوري الأبطال 14 أغسطس، وفقاً لاتفاقنا، والذي يجب تفسيره وفقًا للظروف الاستثنائية للموسم، أمارس حقي في إنهاء العقد وفق المذكور أعلاه.. تحياتي: ليونيل أندريس ميسي.

وجاءت هذه الرسالة لتثير جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير برشلونة، وعشاق البرغوث الأرجنتيني، والذين تساؤلوا عن جدوى الكشف عن هذه الرسالة، ولماذا تم الكشف عنها حالياً.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة رفض حينها السماح لميسي بالرحيل عن صفوفه وأجبره على استكمال عقده، قبل أن ينهي اللاعب في الشهر الماضي علاقته رسمياً مع برشلونة ويرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993

«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج