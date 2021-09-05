تسريب رسالة «طلاق» ميسي من برشلونة تثير جدلاً بين الجماهير

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بعد عدة أشهر على أشهر رسالة أثارت الجدل في الرياضة العالمية، وهى تلك الخاصة بطلب ميسي الرحيل عن نادي برشلونة، سربت تقارير صحفية إسبانية الرسالة وأزاحت النقاب عن نص ما كتبه ميسي لإدارة النادي الكتالوني.

وفجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية والمقربة من مسؤولي نادي برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف اليوم الأحد، عن رسالة ميسي، التي أرسلها عبر تقنية البوروفاكس، الخاصة بالمراسلات العاجلة للمستندات المهمة والدقيقة.

وكان ميسي قد أرسل هذه الرسالة يوم 24 أغسطس من العام الماضي قبل نحو عام تقريباً إلى رئيس نادي برشلونة حينذاك جوسيب ماريا بارتوميو، وطلب فيها إنهاء عقده مع النادي بعد الخسارة المذلة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2.

وجاء نص خطاب ميسي لإدارة برشلونة، كالتالي: وفقاً لأحكام البند 3.1. من عقد 25 نوفمبر 2017، أعبر لكم عن رغبتي في إنهاء عقد عملي كلاعب محترف، أعرف أن مدة إنهاء العقد من جانب واحد انتهت لكن يجب تفسير ذلك من خلال الظروف الاستثنائية التي تم بسببها إلغاء موسم 2019-2020.

وتابع ميسي في بيانه: انتهى الموسم أمس، دون المساس بحقيقة أنه انتهى بالنسبة لفريقنا في 15 أغسطس، عند العودة إلى برشلونة بعد إقصائنا من دوري الأبطال 14 أغسطس، وفقاً لاتفاقنا، والذي يجب تفسيره وفقًا للظروف الاستثنائية للموسم، أمارس حقي في إنهاء العقد وفق المذكور أعلاه.. تحياتي: ليونيل أندريس ميسي.

وجاءت هذه الرسالة لتثير جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير برشلونة، وعشاق البرغوث الأرجنتيني، والذين تساؤلوا عن جدوى الكشف عن هذه الرسالة، ولماذا تم الكشف عنها حالياً.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة رفض حينها السماح لميسي بالرحيل عن صفوفه وأجبره على استكمال عقده، قبل أن ينهي اللاعب في الشهر الماضي علاقته رسمياً مع برشلونة ويرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.