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موسم عنيزة للتمور يخصص 41 ركناً للصناعات التحويلية لدعم رواد ورائدات الأعمال

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لعرض منتجاتهم كزيت النخيل والسكر السائل والنباتي وبودرة التمر والمعمول ودبس التمر

موسم عنيزة للتمور يخصص 41 ركناً للصناعات التحويلية لدعم رواد ورائدات الأعمال

يدعم موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة رواد ورائدات الأعمال بعدد من الأركان في جادة التمور، والمخصصة لعرض منتجاتهم من الصناعات التحويلية للتمور.

وبيّنت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة عنيزة المشرفة على جادة التمور مريم الحمد المطيري؛ أن موسم عنيزة للتمور أتاح المجال لرواد ورائدات الأعمال عبر تخصيص 41 ركناً تعرض نماذج للصناعات التحويلية، مثل زيت النخيل والسكر السائل والنباتي وبودرة التمر والمعمول ودبس التمر ومربى التمر والشكولاتة وعجينة التمر وزبدة التمر والخل وآيسكريم التمر والبسكويت.

موسم عنيزة للتمور يخصص 41 ركناً للصناعات التحويلية لدعم رواد ورائدات الأعمال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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