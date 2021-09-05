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المسند: غداً دخول طالع الجبهة.. بقي على فصل الخريف 18 يوماً

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المسند: غداً دخول طالع الجبهة.. بقي على فصل الخريف 18 يوماً المسند: غداً دخول طالع الجبهة.. بقي على فصل الخريف 18 يوماً
الحالة المطرية مستمرة على أجزاء من مرتفعات السروات في جازان وعسير

المسند: غداً دخول طالع الجبهة.. بقي على فصل الخريف 18 يوماً

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية مستمرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد إلى أجزاء من منطقة #مكة، وربما أجزاء من منطقة #المدينة.

على وجه التقريب في (نهاية) سبتمبر تبدأ السحب في التحرك من الغرب إلى الشرق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: (عادة) بُعيد النجم الأول من #سهيل تبدأ الأجواء تتحسن (قليلاً)، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار.

وتابع: غداً دخول طالع الجبهة (النجم الثاني في #سهيل) وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يوماً.

وقال : بقي على فصل #الخريف 18 يوماً، وعلى موسم #الوسم 41 يوماً، بينما تبقى على فصل #الشتاء 108 أيام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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