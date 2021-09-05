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«التضامن»: حققت أرقام قياسية كبيرة منذ عام 2015 في كل قطاعات التنمية ()

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«التضامن»: مصر حققت أرقام قياسية كبيرة منذ عام 2015 في كل قطاعات التنمية (فيديو) «التضامن»: حققت أرقام قياسية كبيرة منذ عام 2015 في كل قطاعات التنمية ()

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قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعي، إن حققت أرقام قياسية كبيرة منذ عام 2015، في كل قطاعات التنمية.

وأضاف صلاح هاشم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، الأحد، أن الأمم المتحدة أدرجت معظم هذه المشروعات والإنجازات ضمن أفضل الممارسات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تكون قائمة على العمل الخيري، خاصة في ظل ما تقدمه قافلتي تحيا مصر وأبواب الخير.

وتابع أن قافلة أبواب الخير، تقدم خدمات إنسانية حقيقية، لذوي الاحتياجات في مختلف القرى والنجوع المصرية الأكثر احتياجًا، خاصة وأن هناك ألف قرية مصرية تحتاج للدعم، موضحًا أن القافلة تجهز عرائس أيضًا كنوع من الدعم الإنساني المقدم لهم.

المصرى اليوم

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