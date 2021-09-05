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قرار جديد من الداخلية للتسهيل على المواطنين وكبار السن بـ«مصلحة الجوزات والهجرة»

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قرار جديد من الداخلية للتسهيل على المواطنين وكبار السن بـ«مصلحة الجوزات والهجرة» قرار جديد من الداخلية للتسهيل على المواطنين وكبار السن بـ«مصلحة الجوزات والهجرة»

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واصلت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية في ادارة الجوازات والهجرة والجنسية .

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، فقد واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية»

وأضافت: «حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد».

وتابعت: «وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة» .

المصرى اليوم

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