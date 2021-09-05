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زوجة دياب تكشف عن أصعب صفاته: بيضربني وهو نايم

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زوجة دياب تكشف عن أصعب صفاته: بيضربني وهو نايم زوجة دياب تكشف عن أصعب صفاته: بيضربني وهو نايم

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كشف المطرب والفنان دياب عن جانب من حياته الخاصة، قائلًا إنه عاشق لزوجته ويقدرها ويحترم المجهود الذي تبذله، مشيرًا إلى ان زواجه يعد من أهم القرارات التي اتخذها في حياته على مدار السنوات الاخيرة، موضحة ان زوجته الاعلامية هاجر الابيارى تشاركه في قراراته واختياراته، يحترم رأيها دائمًا في كل الامور التي يواجهها على المستوى الشخصي، مشيرًا إلى أنها تخرجت في كلية الإعلام ولديها وعي وثقافة.

و أضاف «دياب» في تصريحات لبرنامج «واحد من الناس»، للاعلامي عمرو الليثي، على شاشة الحياة، أن زوجته هاجر شخصية واضحة وصريحة، ومصدر ثقة كبيرة بالنسبة له، لا تتركه وتختار معه اغانيه وادواره، موضحًا أنها ليست غيورة وكذلك لا تشك فيه، وانه دائمًا محب لتواجده في المنزل عدا وقت التصوير وتسجيل اغانيه فقط، ودائمًا ما غني لها في المنزل أغنية المطرب رضا البحراوى، الصفا والهنا في البيت هنا.

من جانبها قالت الإعلامية هاجر الابيارى زوجة دياب في مداخلة هاتفية، إنها فخوره بنجاح دياب لأنه فنان موهوب وفي مكانة خاصة بمفرده -حسب تعبيرها-، مضيفة أنه جدع وحنين جدًا، وان سبب خلافهما معًا أنه يترك باب الحمام دون أن يغلقه، ويتسبب في غليان القهوة اثناء تحضيره لها، وهو أمر مزعج بالنسبة لها، ودائمًا يسقط منه كوب الشاي على الأرض، لكنه دائمًا يكون حريص ان يصالحها، وأن أصعب صفاته انه يقوم بضربها أثناء النوم وقبل يومين كاد يتسبب في اصابتها بعينها.

المصرى اليوم

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