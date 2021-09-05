أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

دياب يكشف عن تفاصيل جديدة في فيلم «السرب» : أنا قائد عسكري

Print
دياب يكشف عن تفاصيل جديدة في فيلم «السرب» : أنا قائد عسكري دياب يكشف عن تفاصيل جديدة في فيلم «السرب» : أنا قائد عسكري

لاقتراحات اماكن الخروج

ينتظر الفنان والمطرب محمد دياب عرض أحدث الأفلام التي شارك في بطولتها والذي يحمل عنوان «السرب»، العمل الذي يتناول الضربة الجوية للجيش المصري ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ردا على ارتكاب مذبحة ضد مصريين هناك.

وأكد «دياب» في تصريحات للإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس»، أمس، ان شخصيته في العمل مختلفة ومميزة كونه قائد جناح عسكرى في داعش ولا استطيع ان أحرق باقى التفاصيل .

و اضاف دياب أنه يخشى الحسد ويؤمن به كونه مذكور في القرآن، وفي نفس الوقت يؤمن بكون الله سبحانه وتعالى حافظًا لعباده، مشيرًا إلى أنه يكره الغباء والكذب وأنه راضى عنى نفسه بنسبة ٩٠٪؜، قائلا انه متسامح ولا يحب القسوة في التعاملات مع الاخرين، لكنه طموح يسعى دائمًا للقدوم وتحقيق هدفه بكل السبل، وانه يتمنى خلال الفترة القادمة أن يحج إلى بيت الله .

فيلم «السرب» اخراج أحمد نادر جلال، تأليف عمر عبدالحليم، ويشارك في بطولته ملحمة من نجوم السينما في مقدمتهم، أحمد السقا، منى زكي، هند صبري، عمرو عبدالجليل، شريف منير، قصى خولي، كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم،محمود عبدالمغني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993

«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج