دياب يكشف عن تفاصيل جديدة في فيلم «السرب» : أنا قائد عسكري

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ينتظر الفنان والمطرب محمد دياب عرض أحدث الأفلام التي شارك في بطولتها والذي يحمل عنوان «السرب»، العمل الذي يتناول الضربة الجوية للجيش المصري ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ردا على ارتكاب مذبحة ضد مصريين هناك.

وأكد «دياب» في تصريحات للإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس»، أمس، ان شخصيته في العمل مختلفة ومميزة كونه قائد جناح عسكرى في داعش ولا استطيع ان أحرق باقى التفاصيل .

و اضاف دياب أنه يخشى الحسد ويؤمن به كونه مذكور في القرآن، وفي نفس الوقت يؤمن بكون الله سبحانه وتعالى حافظًا لعباده، مشيرًا إلى أنه يكره الغباء والكذب وأنه راضى عنى نفسه بنسبة ٩٠٪؜، قائلا انه متسامح ولا يحب القسوة في التعاملات مع الاخرين، لكنه طموح يسعى دائمًا للقدوم وتحقيق هدفه بكل السبل، وانه يتمنى خلال الفترة القادمة أن يحج إلى بيت الله .

فيلم «السرب» اخراج أحمد نادر جلال، تأليف عمر عبدالحليم، ويشارك في بطولته ملحمة من نجوم السينما في مقدمتهم، أحمد السقا، منى زكي، هند صبري، عمرو عبدالجليل، شريف منير، قصى خولي، كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم،محمود عبدالمغني.