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القبض على عاطل بحوزته سلاح وذخيرة في شبرا الخيمة

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القبض على عاطل بحوزته سلاح وذخيرة في شبرا الخيمة القبض على عاطل بحوزته سلاح وذخيرة في شبرا الخيمة

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ألقت أجهز ة الأمن في القليوبية القبض على عاطل بتهمة الاتجار في السلاح والذخيرة حيث يقوم باتخاذ منزلة وكرا لتجارته احيل المتهم للنيابة بحوزته اسلحة نارية وكمية من الطلقات وتولت النيابة التحقيق

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بالإتجار فـى الأسلحة النارية متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبحوزته 4 فرد محلى وعدد من الطلقات وبمواجهته أعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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