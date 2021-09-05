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الكشف عن موعد تقديم جوهرة ريال مدريد الجديدة كامافينجا

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الكشف عن موعد تقديم جوهرة ريال مدريد الجديدة كامافينجا الكشف عن موعد تقديم جوهرة ريال مدريد الجديدة كامافينجا

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في واحدة من أهم صفقات الميركاتو الصيفي للعملاق الملكي ريال مدريد، نجح النادي الإسباني مؤخراً في الحصول على توقيع لاعب الوسط الشاب إدواردو كامافينجا.

وضم ريال مدريد إدواردو كامافينجا، من نظيره رين الفرنسي في صفقة تكلفت 31 مليون يورو، ليكون التدعيم الثاني المؤثر للفريق هذا الموسم بعد حسم صفقة النمساوي دافيد ألابا من بايرن ميونخ، في انتقال حر.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد النقاب عن موعد تقديم كامافينجا، لجماهير ريال مدريد، حيث من المنتظر أن يكون ذلك في نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقاً لما أعلنته صحيفة «مونو ديبورتيفو» سيختتم اللاعب مشاركته مع منتخب فرنسا للشباب تحت 21 سنة غداً الاثنين، ثم يسافر إلى مدريد، ليخضع للفحوصات الطبية مع النادي الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سينضم للتدريبات مع المدير الفني الإيطالي للفريق الملكي كارلو أنشيلوتي، يوم الأربعاء المقبل.

ويبحث مسؤولو ريال مدريد عن منزل للاعب في الفترة الحالية من أجل الاستقرار فيه، وقد يظل يومين في المدينة الرياضية لريال مدريد فالديبيباس، لحين العثور على منزل له.

المصرى اليوم

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