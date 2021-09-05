كواليس مأساوية عن مقتل تاجر خضراوات سيناوي بمزرعة في البحيرة

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كشف وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بدائرة مركز شرطة وادي النطرون في البحيرة، موثوق اليدين والقدمين وأسفل رأسه وسادة عليها آثار دماء وبها عدة جروح.

شُكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه تاجر خضراوات، مقيم بمحافظة شمال سيناء وله محل إقامة آخر بالإسماعيلية، كما تبين استئجاره مزرعة بدائرة المركز، كما أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة «عامل»، بمزرعة المجنى عليه، له معلومات جنائية، وزوجته، ربة منزل- مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عقب استدراجهما المجنى عليه لمسكنهما مُستغلاً الأول عمله بالمزرعة حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وأمواله، وبتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه لمسكنهما، وباغته الأول وضربه على رأسه بمطرقة حديدية، واستعان بالثانية وقاما بتقيده والتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله باستخدام سيارته، وألقياه بمكان العثور.

كما، أضاف الأول بتخلصه من الأوراق الخاصة بإثبات هوية المجنى عليه وتراخيص السيارة وهاتفه المحمول بإلقائها بإحدى المجارى المائية، وأرشدا عن سيارة المجنى عليه، ومبلغ مالي خاص بالمجنى عليه، والأداة المستخدمة في الواقعة.

اتخذت الإجراءات القانونية.

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