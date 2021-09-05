«الداخلية»: قوافل طبية لنزلاء سجن القطا العمومي

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واصلت وزارة الداخلية تقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون، وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى، قطاع الحماية المجتمعية يقوم بتوجيه قافلة طبية لسجن القطا العمومى وسجن التأهيل بالقطا.

قالت الداخلية: «في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.. فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بتوجيه قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (سجن القطا العمومى وسجن التأهيل بالقطا) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم»

وأضافت: «وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء».