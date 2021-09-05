غدًا.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

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يننهي مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، في السابعة مساء اليوم الأحد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، والبالغ عددهم 243 الف و22 طالب وطالبة بحد أدني 62.07% للعلمي و58.05% للأدبي، وذلك بعد مد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعمال المرحلة لمدة يوم اضافي لمنح الطلاب فرصة أخيرة سواء لتسجيل الرغبات أو تعديل الرغبات، على أن يعتمد توزيع الطلاب على أخرعملية تسجيل على موقع التنسيق الالكتروني.

فيما يعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثانية غداالاثنين، في مؤتمر صحفي، كما سيعلن الوزير الحدود الدنيا للكليات والفروق النسبية بينها وبين العام الماضي، بالاضافة إلى مواعيد فتح باب التحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الاولي والثانية معاً.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ نحو 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022، مؤكدا على أن المرحلة الثانية شهدت انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، واستقبال معامل الجامعات الطلاب لتوفير سبل الراحة لهم دون وقوع أي مشكلات.