حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات الغير مرخصة بشوارع وميادين الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع ،وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، أسفرت الحملة عن التحفظ على 25 حالة إشغال متنوعة، فضلاً عن التحفظ على التكاتك غير المرخصة لما تمثله من خطورة وعشوائية بالشوارع الرئيسية، وكذلك متابعة قاعات الأفراح والمناسبات ومدى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالإشتراك مع قسم الإنارة بالحى، برفع وإزالة الإعلانات والبنرات المخالفة وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم رفع الإشغالات بشارع فاروق، وشارع الجلاء وشارع البوسطة، وشارع مولد النبي وميدان عرابى وميدان التحرير، لتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين الحى.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، حملة لرفع الإشغالات من الشوارع، وتم ضبط محل غير مرخص ومجهز لإفتتاحه ببرج الإصلاح الزراعي بشارع كورنيش الجامعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين العامة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، أسفرت الحملة عن ضبط كراسي إشغال طريق وترابيزات واستاندات حديدية بمحيط مسجد النصر، وشوارع الشونة والعبور و٢٣ يوليو وحسني عبدالجواد، كما تم ضبط ٨ شيشة في عدد من الكافتريات المخالفه بنطاق المدينة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وضبط ٣٣ كرسي بالمنتزهات، كما شملت الحملة شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز، بإزالة وفك أعمدة بالحديد والخوص تمهيداً لإستغلالها في إقامة كافيه بدون ترخيص على مساحة ٣٣٥م أمام مسجد النصر بالمدينة، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة، كما تم التحفظ على الحديد المستخدم وتسليمه لمجلس المدينة.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع ٣٢٦ حالة، وضبط ٢٣ حالة وتحرير ٣ محاضر إشغال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.