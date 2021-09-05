«الحماية المجتمعية» توجه قافلة طبية لمنطقة سجون المنيا لإجراء عمليات جراحية

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وجه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قافلة طبية لمنطقة سجون المنيا لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.. فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى (منطقة سجون المنيا) ضمت مختلف التخصصات، وذلك لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء، وقد تمت العمليات بنجاح»

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.